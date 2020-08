Mensagem sobre identidade ter validade de dois anos é FALSA

Começou a circular nas redes sociais o boato de que a carteira de identidade dos brasileiros teria validade de apenas dois anos. Por causa do boato, alguns brasileiros correram aos postos tentando renová-la.

A recomendação oficial é de que uma nova via da carteira de identidade seja tirada apenas quando há alteração no estado civil, rompimento de itens de segurança ou grande mudança na aparência do brasileiro.

Além disso, quando o brasileiro deseja fazer viagem a um país do Mercosul, é possível utilizar a identidade como passaporte. Entretanto, nesse caso a identidade deve ter sido emitida há menos de dez anos. Nesse caso, é necessário atenção para a data em que ele foi emitida.

No caso de necessidade real de retirar uma nova via da documentação, é necessário levar a certidão ou certificado original ou cópia autenticada. Se o cidadão é solteiro, é necessário levar a certidão de nascimento. Casado, certidão de casamento. No caso de brasileiros naturalizados, certificado de naturalização ou cópia da portaria de concessão da naturalização publicada na Imprensa Nacional.

Também é possível acrescentar outras informações no documento, como título de eleitor, Previdência Social, CPF e Número da Carteira de Trabalho. Há ainda uma taxa para emissão da segunda via.