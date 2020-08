Méqui Zap: McDonald’s agora recebe pedidos pelo WhatsApp

Nesta sexta-feira (14), o McDonald’s está estreando seu serviço de atendimento via WhatsApp: o Méqui Zap. Por meio do novo canal de comunicação é possível realizar pedidos, conseguir cupons, receber informações e tirar dúvidas, tudo muito rápido e fácil.

O Méqui Zap pretende ser uma plataforma de atendimento bem completa. Ao invés de apenas permitir que clientes façam pedidos, ele ainda oferece cupons exclusivos para pedidos no drive-thru, no balcão e nos totens dos restaurantes. No próprio app, também é fornecido o código do pedido e o QR-Code para o pagamento da conta. O serviço utiliza uma linguagem informal, para facilitar a interação com os clientes.

Atendimento via WhatsApp deve impulsionar pedidos na rede de fast food.Fonte: McDonald’s/Divulgação

Outros recursos incluem checar qual a unidade mais próxima da sua casa, ser encaminhado para o SAC da companhia ou para o app de Delivery da rede de fast food.

A nova estratégia no McDonald’s parece ter chegado em boa hora. Hoje, praticamente todo celular no Brasil possui o WhatsApp instalado. Sendo assim, qualquer empresa que usar a plataforma como canal de comunicação estará ampliando suas chances de crescimento.

Além disso, o WhatsApp pode estrear sua plataforma de pagamentos ainda este ano, no Brasil, que poderá facilitar ainda mais todo tipo de transação financeira por meio do app.

Como Funciona o Méqui Zap?

Você já pode começar a utilizar o Méqui Zap para fazer seus pedidos e obter outras formas de atendimento. Para isso, salve o número (11) 3230-3223 nos seus contatos ou inicie uma conversa por meio deste link, usando o celular.

A conversa deverá ser iniciada com o cliente enviando a mensagem “Oi, Méqui Zap”. O serviço deve cumprimentar o cliente e perguntar o seu nome. Após responder, o serviço oferece o menu de opções abaixo:

Cupons de desconto Méqui mais próximo Cardápio McDelivery Outro tipo de ajuda

No final, o serviço vai oferecer duas opções: a de voltar ao menu principal e a de finalizar o atendimento. Para receber cupons de desconto, será necessário informar um endereço de email válido.