Mercosul: Panorama geral para você estudar já

O Mercosul é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Por conta de sua importância, pode ser cobrado em vestibulares e no ENEM, sobretudo na prova de geografia. O que acha de conhecer mais sobre esse assunto? Traçamos um panorama geral para iniciar você nesse estudo. Acompanhe!

Mercosul – O que é?

O Mercosul – Mercado Comum do Sul é um bloco econômico formado por países da América latina. Sua criação aconteceu na capital paraguaia em 1991, onde foi assinado o Tratado de Assunção.

Os países que assinaram primeiramente foram o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O acordo estabelecia a criação do Mercosul. E o intuito da sua criação, a saber, foi promover a integração econômica entre os países membros.

Desta forma, visava fortalecer e ampliar trocas comerciais por meio da formação de um mercado comum. Os idiomas oficiais do bloco são o espanhol e o português.

Com isso, o Mercosul passa por um processo de fortalecimento econômico, comercial, assim como institucional, visando resultados no curto prazo.

Membros do Mercosul

Os primeiros países a aderir o Mercosul, a saber, foram os fundadores: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Anos depois, porém, outros países participam do bloco com diferentes adesões, são eles:

Países associados: Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia.

Países observadores: México, Nova Zelândia

País Membro: Venezuela, aceita em 2012 e suspensa como membro desde 2016 por descumprimento do seu Protocolo de adesão.

O Paraguai também passou por um processo de suspensão em junho de 2012, devido o processo de impeachment do presidente Fernando Lugo. A saber, o Paraguai retornou ao bloco em abril de 2013 quando teve eleições presidenciais no país.

Características e objetivos

A principal característica de um bloco econômico é o mercado comum, processo de integração econômica. Porém, o Mercosul ainda não se encontra nesse estágio, e sua estrutura se assemelha mais com uma união aduaneira.

Além disso, o Mercosul tem como objetivo a integração dos países da América do Sul, nos âmbitos econômicos, políticos e sociais. Desta forma, o bloco tem como um dos pilares a preservação da democracia nos países do continente.

Nesse sentido, o principal requisito para entrar no Mercosul é ser um país democrático. Aliás, as nações que não cumprirem este requisito receberão suspensão do bloco, assim como aconteceu com o Paraguai e logo após, mais recentemente, com a Venezuela.

Desde a criação do Mercosul o comércio entre seus membros aumentaram mais de 20 vezes. A saber, o bloco acabou se tornando destaque como um dos principais produtores e exportadores de açúcar, soja, assim como de carne bovina.

E então, gostou de saber mais sobre o Mercosul? Continue estudando temas atuais para se dar bem em geografia!