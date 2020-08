Mês inicia com pré-candidatura de Alexandre Toledo sendo posta em dúvida

O mês de agosto iniciou em Penedo com dúvida em relação a manutenção da pré-candidatura de Alexandre Toledo a prefeito do município ribeirinho. Por enquanto o assunto é apenas especulação e o fato é que na próxima segunda-feira, 03, o ex-prefeito de Penedo se reunirá com membros do PROGRESSISTAS, partido ao qual está filiado atualmente, participando de conversas também com membros da família, sendo acompanhado pelo sobrinho, o deputado estadual Bruno Toledo.

As informações colhidas junto ao grupo de Alexandre Toledo dão conta de que as conversas estão mantidas para acontecer na segunda e a partir de lá tudo será ajustado para que na quarta-feira, 05 de agosto, Alexandre possa se pronunciar oficialmente a respeito de sua pré-candidatura a prefeito de Penedo.

Uma fonte questionou alguns áudios que circulam em grupos de WhatsApp, revelando que o nome do grupo é realmente o de Alexandre Toledo para a maratona eleitoral de 2020, mencionando que até o momento a pré-candidatura se mantém firme, com 99% de chances de ser oficialmente lançada na próxima semana.

Alexandre Toledo que já foi três vezes prefeito de Penedo, tendo renunciado na última para ser candidato a deputado federal, perdeu nas urnas, mas, assumiu por dois anos como federal, tendo anteriormente assumido os cargos de Secretário de Estado da Saúde e também a Agricultura no governo Téo Vilela.