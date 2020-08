Mesmo com recuo de Datena, Aqui Agora continua sendo preparado no SBT

Mesmo com as negociações com José Luiz Datena não avançando, o SBT segue os trabalhos para pôr no ar um novo Aqui Agora. A equipe de jornalismo à frente do projeto cumpre todas as etapas para estrear o jornalístico dentro do mais curto espaço de tempo possível.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, os envolvidos na produção têm se empenhado não só na escolha de um nome para apresentar o novo programa como também tem providenciado a parte técnica e pessoal para desenvolver este trabalho.

O nome de Walter Santos, ex-diretor-geral do departamento de jornalismo da emissora, já tem sido incluído entre os responsáveis a ficarem à frente do novo jornalístico.

Um produto nos moldes do Aqui Agora é visto como a possível solução para os problemas de audiência que o canal sofre no final da tarde e começo de noite, período que disputa com a forte concorrência no horário dos programas policiais na Record (Cidade Alerta), Band (Brasil Urgente) e RedeTV! (Alerta Nacional).

O SBT tentou iniciar conversas com Datena e a informação que muito se comenta no meio é o fato de que, até que o jornalista anunciasse a sua permanência na Band, o acordo com a rede de Silvio Santos esteve muito próximo de acontecer.