Mesmo com RG Digital, SP registra aglomeração para tirar documento

No mesmo dia (11) em que a Polícia Civil de São Paulo lançou o app RG Digital SP para Android e iOS, uma fila de três quarteirões se formou em frente ao Instituto de Identificação do estado, no centro da capital paulista. A aglomeração era para emissão do documento de identidade físico. Hoje (12), a fila voltou a aparecer, e pessoas começaram a vender lugares guardados durante a noite por R$ 20.

De acordo com a Folha de S.Paulo, centenas de cidadãos ficaram à espera de atendimento por até 3 horas na terça-feira, e não havia organização da fila para respeitar o distanciamento social. Muitos não usavam máscara ou estavam com ela posicionada de forma errada no rosto.

Fila para tirar RG em São Paulo. (Fonte: TV Globo/Reprodução)

O aplicativo RG Digital SP poderia resolver boa parte do problema, uma vez que ele serve para armazenar uma versão digital do RG no celular do usuário. O software também permite solicitar uma segunda via do documento, serviço que boa parte dos presentes na aglomeração buscava, segundo a Folha.

De acordo com a Polícia Civil de SP, o aplicativo consegue registrar documentos emitidos em São Paulo a partir de fevereiro de 2014, pois todos eles possuem um QR code na parte de trás da cédula. A ferramenta é compatível com Android 5.0 e iOS 10 ou mais recentes.

Relatos podem explicar por que a fila no Instituto de Identificação foi tão grande. Na Play Store, a maioria dos usuários deu uma estrela para o aplicativo, e as queixas são inúmeras.

RG Digital SP não funciona para maioria dos usuários. (Fonte: Google Play Store/Reprodução)

“O aplicativo não lê o QR code. Meu RG é novo e não está desgastado. Aparece a seguinte mensagem. ‘Atenção! Este QR Code não foi encontrado. Certifique-se que este é um RG do Estado de São Paulo válido’. Nasci no estado, todos meus documentos são daqui. Tem alguma coisa muito errada nesse App”, escreveu um usuário na seção de avalições da loja da Google.

Em resposta, os desenvolvedores explicam que a ferramenta funciona, por enquanto, apenas para policiais civis pré-cadastrados na plataforma. Contudo, a limitação não aparece na descrição do app e não foi comunicada à população no momento do lançamento.

O Instituto de Identificação de SP aceita agendamentos de atendimento para emissão de RG por telefone, mas a organização está sobrecarregada em função do fechamento das unidades do Poupa Tempo devido à pandemia do novo coronavírus.