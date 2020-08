Mesmo em queda, SBT conquista segundo lugar em julho

Dados consolidados referentes a audiência no mês de julho na TV aberta, divulgados pela coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, mostram que a Globo segue líder e o SBT, apesar de estar em queda, continua em segundo lugar.

A poderosa marcou, na medição das 24 horas do dia, 12,3 pontos e 31,7% de participação no número de televisores ligados (share). Assim, de 10 TVs ligadas na região, mais de 3 estavam sintonizados na emissora dos Marinho. Já o SBT somou 4,4 pontos, 32% a menos do registrado no mesmo período do ano passado.

Na comparação com a Record, entretanto, a rede de Silvio Santos sai em vantagem por 0,2 pontos. A estação da Barra Funda marcou 4,2 no mês passado.

Enquanto isso, a Band ficou em quarto com 1,6 ponto, seguida da RedeTV! com 0,6. Cada ponto equivale a uma média de 75 mil domicílios na Grande São Paulo.

Apesar de se manter na segunda colocação, o SBT tem conseguido o “fenômeno” de perder público em todas as suas faixas horárias. A sua debandada mais drástica está no período da madrugada: 2,8 pontos em julho. Na mesma época, em 2019, a média alcançada foi de 4,8 pontos – uma queda de mais de 40% de 0h às 6h.