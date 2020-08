Mesmo no grupo de risco, atores veteranos vão gravar Amor Sem Igual

No grupo de risco do coronavírus, os atores veteranos de Amor Sem Igual não serão poupados do retorno das gravações. A retomada dos trabalhos marcada para o próximo dia 10 de agosto.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a Record acredita que o protocolo de segurança que elaborou contra a Covid-19 é o suficiente para proteger o elenco e a equipe. A emissora garante que tem se cercado das normas mais rigorosas para a segurança de todos os envolvidos.

O retorno da novela vai contar com as filmagens dos últimos 40 capítulos previstos para o encerramento do folhetim. O canal negociou com entidades do Rio de Janeiro, como os sindicatos da Indústria Audiovisual e dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e Audiovisual para definir os protocolos que serão utilizados durante os trabalhos da trama. A Federação das Indústrias e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também teriam sido consultadas.

Entre os cuidados estabelecidos para o retorno aos sets de filmagens está a redução do número de profissionais. Agora, os membros da equipe no set não deverão passar de 30. A presença de um trabalhador da área de saúde também será indispensável.

Todos os envolvidos serão devidamente testados antes de recomeçarem os trabalhos. Além disso, os ambientes compartilhados serão devidamente higienizados e sanitizados. As práticas ocorrerão sempre entre antes e depois de cada dia de gravação, sem contar as obrigações indispensáveis nos usos de figurino e maquiagem.

Por conta de todos esses cuidados, a Record ainda não consegue estimar quanto tempo será necessário para a conclusão dos trabalhos. Entretanto, já é possível atestar que agora as produções das cenas terão uma duração maior do que antigamente. Com o retorno das gravações de Amor Sem Igual, a Record passa a se voltar para o planejamento de Gênesis, a sua próxima novela bíblica, que também teve o andamento da sua produção interrompido devido à pandemia de coronavírus.