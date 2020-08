Meteoro explode no céu sobre a região Sudeste; veja as imagens

Na última segunda-feira (3), um meteoro cruzou o céu sobre a região Sudeste do Brasil, sendo avistado em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de acordo com o UOL. Pouco tempo depois de aparecer, a bola de fogo explodiu no ar.

O fenômeno foi registrado por várias câmeras de monitoramento da plataforma Clima ao Vivo e da Brazilian Meteor Observation Network (BRAMON). Os equipamentos que filmaram o astro celeste estavam instalados em municípios como Lagoa da Prata, Pedro Leopoldo e Santo Antônio do Monte (MG), além de São Paulo (SP) e de Rio Bonito (RJ), entre outros.

Segundo o diretor técnico da BRAMON Marcelo Zurita, o meteoro foi registrado por volta das 19h31, entrando na atmosfera a uma velocidade de 50,7 mil km/h. Ele era do tipo bólido explosivo, mais raro e brilhante, que deixa um clarão enorme no céu após explodir, resultando em um belo espetáculo de luzes.

Muitas câmeras flagraram o objeto explodindo no ar, em diversas cidades.Fonte: Clima ao Vivo/Reprodução

Ainda conforme Zurita, a rocha espacial se queimou ao entrar na atmosfera terrestre em altíssima velocidade, sendo rapidamente vaporizada, processo que gerou o flash de luz semelhante a uma explosão, sem trazer qualquer risco para quem estava no solo.

Assista ao vídeo

As imagens do meteoro explodindo nos céus da região Sudeste foram registradas por 13 câmeras do Clima ao Vivo e da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, estrategicamente instaladas para registrar fenômenos astronômicos como este.

Todos os registros deste último objeto foram reunidos em um único vídeo, que você pode conferir a seguir: