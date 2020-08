MG: Escolas públicas com melhor desempenho são premiadas

O projeto Corrida do Saber vai premiar escolas públicas estaduais e municipais de Minas Gerais que apresentaram o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 2019.

Os ganhos para as instituições vencedoras serão os recursos provenientes de emendas parlamentares, encaminhados pelo próprio projeto.

As escolas que podem participar devem oferecer ensino básico para classes do fundamental I, que atendem alunos entre 6 e 11 anos.

Em 2020 ocorre a segunda edição do programa, que foi desenvolvido pela deputada estadual Laura Serrano (NOVO) e sua equipe. Nem mesmo a pandemia do novo coronavírus impediu que o prêmio acontecesse.

De acordo com a parlamentar, foram concentrados esforços no ensino fundamental, porque todas as crianças devem ter acesso à igualdade de oportunidades, independentemente do nível de renda da família.

“Crianças com ensino básico de qualidade têm maiores perspectivas de futuro, mais possibilidades, capacidade de desenvolver seu pleno potencial e contribuir para uma sociedade mais próspera e feliz”, opina a deputada.

Melhoria de escolas após premiação

Resultados benéficos puderam ser enxergados logo após a realização da primeira edição, que foi feita apenas em escolas das Superintendências Regionais de Educação (SREs) Metropolitanas.

Segundo a deputada, algumas escolas premiadas melhoraram a nota de desempenho em mais de 200%. Dentre as 132 escolas inscritas, 37 foram agraciadas com os recursos das emendas parlamentares. Os valores dos prêmios repassado para as instituições de ensino permearam entre R$ 25 mil e R$ 330 mil para cada uma delas.

“Agora, para esta edição, estamos prontos para estender o programa para todo o estado de Minas Gerais. A principal expectativa é que mais escolas se inscrevam e se sintam ainda mais motivadas a desenvolver o potencial de seus alunos”, ressaltou a parlamentar.

Agora, na versão atual, as escolas que se sobressaíram na nota do Ideb em 2019, vão ser premiadas com o valor total de R$ 3 milhões, divididos de acordo com as necessidades apresentadas pelas escolas. É avaliado se elas precisam de obras, novo mobiliário escolar ou equipamentos.

Todas as escolas de Minas com notas do Ideb em 2019 para os anos iniciais do ensino fundamental, de 6 a 11 anos, podem participar da Corrida do Saber. O edital e as inscrições, que podem ser feitas até 4 de setembro, estão disponíveis no site oficial do programa. Entre aqui para conferir.