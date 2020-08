Michel Teló compartilha registro fofo com Melinda e Thais Fersoza vibra

Um dos mais recentes registros de Michel Teló no Instagram levou os seguidores à explosão do fofurômetro! Em linda imagem, ele aparece com a filha, Melinda, correndo em um gramado bem verde; o céu azul completa o lindo cenário.

“Filhota… Difícil até escrever… Os olhos marejados. De gratidão, o coração batendo forte de amor e alegria pela sua vida. Como é bom comemorar seu aniversário. Obrigado, Deus, pelo milagre de ter a Melinda na nossa vida. Tinha que ser essa música. A que você canta tão lindo, que enche meu coração. E que toda vez eu choro. Que você pediu de tema do seu aniversário desse ano. Que Deus te abençoe, dê muita saúde e sabedoria, cuide dos seus caminhos. Te amo infinito!“, legendou ele, felicitando a herdeira.

Nos comentários, é claro, os fãs se derreteram pelo registro. Especialmente a mamãe Thais Fersoza. “Não dá.. como não se emocionar com esse vídeo? Com vocês dois? Com essa música tocando… Que coisa mais linda! Obrigada Senhor pelos dois filhos maravilhosos que nos presenteou! Só gratidão!”

Recentemente o cantor decidiu rebater as críticas em torno de uma foto na qual a esposa aparecia dando um selinho no filho, Teodoro, de dois anos. A imagem foi compartilhada nas redes sociais e rendeu polêmica. Nos comentários da postagem, alguns seguidores criticaram a demonstração de carinho entre mãe e filho. O marido da apresentadora, então, saiu em defesa da esposa.

“Especialistas dizem que mãe não deve beijar a boca dos filhos“, comentou uma seguidora de Thais. “Especialistas dizem para cada um cuidar da sua vida. E quando não tiver um elogio, melhor ficar calado. Deus te abençoe. Boa semana“, rebateu o cantor.

Confira: