Michelle Bolsonaro é atacada por causa da avó e toma atitude drástica

A morte da avó de Michelle Bolsonaro, de 80 aos de idade, em um hospital público do Distrito Federal, no qual foi vítima de Covid-19 quando estava na UTI, continua repercutindo nas redes sociais.

Nesta semana, suas redes sociais foram tomadas de críticas, com acusações de que ela não lhe dava assistência, mesmo estando tão próxima. Diante da situação, a esposa de Jair Bolsonaro decidiu agir.

Em seu perfil no Instagram, limitou os comentários de todas as publicações, proibindo que qualquer pessoa que ela não siga deixe opiniões e respostas, como forma de contornar a crise de imagem.

Suas fotos mais recentes contam com mais de 10 curtidas, mas apenas de 10 a 30 cometários. Em algumas, as respostas não passam de duas ou três. No Instagram, o ator Sérgio Marone também fez críticas.

Ele compartilhou a informação do óbito da senhora e escreveu na legenda: “Triste, assim como as mais de 100 mil mortes. Mas que sirva pro conceito de gripezinha começar a mudar na família Bolsonaro”.

“O faraó Ramsés, de Os Dez Mandamentos, cujo filme está em looping na Fox Channel Brasil, só mudou quando perdeu seu filho para uma das pragas, lembram? Boa tarde”, completou dividindo opiniões nos comentários.

Mais tarde, voltou e disparou: “Acho engraçado o povo avisar que vai deixar de seguir. Alguém avisa eles que pra cada um que deixa de seguir, dois começam? Somos 2/3 turmaa! Só amor aqui, juntos contra a ignorância, discurso de ódio e da negação”.

