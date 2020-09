Microsoft Defender chega ao Android, mas só em versão corporativa

A Microsoft lançou oficialmente o seu aplicativo de segurança e monitoramento para Android. O Microsoft Defender ATP Preview já está disponível para download gratuito na Google Play Store, meses depois da sua confirmação e do anúncio dos testes prévios.

Entretanto, o serviço continua com limitações. O primeiro e mais importante detalhe é que ele não é uma plataforma para o usuário comum: somente clientes corporativos e contas empresariais com uma licença Microsoft 365 E5 podem instalar e utilizar o pacote de ferramentas.

Como a própria descrição do aplicativo indica, ele é uma forma de manter usuários protegidos de ameaças digitais como aplicativos e sites mal intencionados. O Microsoft Defender faz uma varredura completa do sistema, além de ficar de olho em páginas acessadas (tanto pelo acesso direto via navegador quanto em links enviados via mensageiros ou redes sociais) e APKs instalados.

O pacote de defesa virtual da Microsoft.Fonte: Google Play Store

O serviço é ligado diretamente com o Microsoft Defender ATP original, com atualizações constantes no funcionamento e na base de ameaças. Para conferir o aplicativo, é só acessar a página da plataforma na Google Play Store.