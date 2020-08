Microsoft encerra testes do xCloud no iOS antes do previsto

A Microsoft estava testando o serviço de streaming de games xCloud no iOS desde fevereiro, mas encerrou o beta do programa no sistema operacional recentemente. Segundo o The Verge, o teste foi interrompido antes do previsto e a empresa não revelou se vai trazer a plataforma de volta aos iPhones e iPads, possivelmente por causa das políticas rígidas da App Store.

Em um comunicado enviado ao site, a Microsoft disse que encerrou o beta do xCloud no iOS para focar na versão final do serviço, que chegará ao Android em 15 de setembro. A plataforma de streaming será distribuída com a assinatura Xbox Game Pass Ultimate nos dispositivos com SO da Google.

Controle da 8BitDo feito para ser utilizado com o xCloudFonte: The Verge

O porta-voz da companhia também disse que a empresa pretende expandir o alcance do Xbox Game Pass Ultimate utilizando o xCloud em “todos os dispositivos”. Porém, a empresa não deu estimativas de quando a tecnologia pode ser liberada em aparelhos da Apple.

Problemas com a Apple

Apesar de a Microsoft não ter fornecido detalhes sobre o fim do beta do xCloud no iOS, a empresa teve problemas com a Apple desde o lançamento da tecnologia no sistema. Os testes começaram nos iPhones em fevereiro com apenas um produto, a coletânea de Halo, enquanto a versão de Android é compatível com uma vasta biblioteca de games do Xbox One.

Versão para iOS do xCloud só funcionava com Halo: The Master Chief CollectionFonte: 9to5Mac

Além de funcionar apenas com Halo, o teste do xCloud no iOS também aceitou apenas 10 mil usuários. De acordo com a Microsoft, o serviço foi liberado com tantas limitações para atender as “políticas da Apple”, que costuma ser bastante rígida com plataformas de games.

As diretrizes de uso da App Store já impediram o lançamento de outras plataformas de distribuição e streaming de games no iOS. O Google Stadia, que chegou no ano passado para Android e PC, só possui um app de gerenciamento para o sistema, sem suporte para transmissão de jogos via nuvem.

Uma reportagem do New York Times feita em junho também revelou que o Facebook Gaming foi rejeitado pelo menos cinco vezes pela App Store. Com isso em mente, a tendência é que o xCloud demore ou nem seja liberado para aparelhos da Apple.