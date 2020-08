Microsoft Flight Simulator é lançado para PC e está no Game Pass

A Microsoft lançou hoje (18) Flight Simulator, novo jogo de simulação da clássica franquia da empresa que impressiona pelos gráficos e realismo. O produto está disponível para compra no PC, mas também pode ser jogado pela assinatura Xbox Game Pass.

O simulador de voo da Microsoft utiliza as tecnologias de ponta da empresa para oferecer altos níveis de realismo. O projeto foi feito pela Asobo Studio, criadora do game A Plague Tale: Innocence, e utiliza dados do Bing Maps para entregar um mapeamento completo da Terra.

Flight Simulator utiliza dados do Bing Maps e tecnologia da AzureFonte: Flight Simulator

Segundo a Microsoft, a estrutura de nuvem da Azure é utilizada para processar e transmitir 2 petabytes de dados geográficos do planeta. Com isso, os jogadores podem usufruir de ambientes baseados em locais existentes e jogar “em tempo real”, seguindo o horário e clima local.

Aviões e aeroportos realistas

Além de contar com uma recriação digital do planeta, a nova edição de Flight Simulator capricha na parte que mais interessa os entusiastas de simulação: os aviões. O mapeamento avançado implementado pela Microsoft traz ao jogo 37 mil aeroportos.

A Asobo também dedicou mais atenção para certos locais e aeronaves. A edição básica do game inclui 20 aviões e 30 aeroportos “feitos a mão”. Já as edições Deluxe do simulador trazem até 10 locais e veículos extras com detalhes rebuscados.

Onde jogar Microsoft Flight Simulator?

A edição Standard de Flight Simulator pode ser baixada e jogada integralmente pelos membros do Xbox Game Pass, que possui um teste por apenas R$ 1,00. A assinatura está disponível no PC por R$ 14 mensais e também está inclusa na versão Ultimate, que sai por R$ 39 mensais.

Tabela de especificações mínimas e recomendadas para rodar Flight SimulatorFonte: Flight Simulator

O simulador de voo também pode ser adquirido nas lojas Steam e Microsoft Store por R$ 249,95 em sua edição básica. A versão Deluxe sai por R$ 339,95, enquanto a Premium Deluxe custa R$ 429,95.

O jogo necessita de aproximadamente 150 GB para ser instalado, além de pelo menos 5 Mbps de conexão para baixar conteúdos e informações em tempo real. Você pode conferir os requisitos mínimos e recomendados que seu PC precisa ter para encarar o simulador nesta página.