A Microsoft, em parceria com a Asobo, acaba de divulgar um novo trailer do Microsoft Flight Simulator, jogo que simula a experiência de pilotar os mais variados modelos de aviões em cenários diversificados.

O novo conteúdo de vídeo dá mais detalhes da diferença entre as aeronaves e aeroportos padrão e de luxo que compõem o extenso catálogo de opções, que também conta com 37 mil locais de pouso. Confira o trailer:

O game, que chega no dia 19 de agosto trará inúmeras novidades interessantes para a franquia. Além dos gráficos impressionantes, o jogo terá suporte ao VR no futuro, conta com mudanças dinâmicas de clima, o aeroporto brasileiro Antonio Carlos Jobim/Galeão e inclui atualizações no seu mapa por meio de uma parceria com o Bing Maps.

As atualizações de jogo também não ficarão de fora, com DLCs pagas e extensões gratuitas que podem incluir novos aviões, aeroportos e outras possibilidades para você se divertir voando.

O lançamento em agosto será apenas para o PC, entrando para o catálogo do Xbox Game Pass. A versão de Microsoft Flight Simulator para Xbox One ainda não tem data oficial confirmada.

Microsoft Flight Simulator: novo trailer detalha aeroportos e aviões via Voxel