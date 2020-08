Microsoft revela controles Xbox para usar em celulares com xCloud

A Microsoft anunciou recentemente que o Xbox Game Pass Ultimate chegará ao Android em 15 de setembro com o xCloud, sem custos adicionais além dos R$ 39 mensais da assinatura. Para aumentar as expectativas do lançamento, a companhia revelou uma série de controles licenciados que prometem elevar a experiência de jogar no celular.

Os assinantes do Game Pass Ultimate poderão utilizar o serviço em smartphones e tablets Android com o controle do Xbox One com Bluetooth. Além disso, os usuários terão opções da Microsoft feitas em parceria com marcas especializadas em acessórios para dispositivos móveis, incluindo Razer e 8BitDo.

Os controles para celular feitos em parceria com a Microsoft trarão o selo “Designed for Xbox”. Abaixo, você confere os novos acessórios produzidos com o xCloud em mente.

Controle Razer Kishi

Feito em parceria com a Razer, o Kishi é um controle feito especialmente para smartphones que traz os botões no padrão Xbox. O produto também possui conexão USB-C, garantindo latência zero para o joystick durante o gameplay.

O produto já está disponível para compra no exterior por US$ 100, aproximadamente R$ 532 em conversão direta, e vem com 14 dias de Game Pass Ultimate gratuito.

8BitDo SN30 Pro

A marca 8BitDo anunciou um controle com visual retrô chamado SN30 Pro. O dispositivo também conta com os botões no padrão Xbox, mas com visual compacto e que lembra o joystick do Super Nintendo.

O SN30 Pro chega ao mercado custando US$ 50, cerca de R$ 266 em conversão direta. A 8BitDo também anunciou uma presilha para jogar com controles Xbox One no celular. O produto se chama Mobile Gaming Clip e sai por US$ 15 (R$ 79,90).

MOGA XP5-X Plus

A empresa PowerA anunciou o controle MOGA XP5-X Plus Bluetooth, que traz botões e também design similar ao joystick padrão do Xbox One. A diferença do produto fica por conta do clipe de apoio para o celular e a bateria integrada de 3.000 mAh.

O produto chegará ao mercado em 15 de setembro, data de lançamento do Game Pass Ultimate para Android.