Microsoft Word receberá ferramenta de gravação e transcrição de áudio

Em breve, a Microsoft introduzirá uma ferramenta para gravação e transcrições de diálogos no Word. Exclusivo da versão web do editor de texto, o recurso oferece uma solução prática — e limitada — para redigir entrevistas, conversas e vídeos, e logo chegará ao Android e iOS.

A ferramenta permitirá que o assinante do Microsoft 365 grave e suba arquivos de áudio para a nuvem e fazer a transcrição das falas sem qualquer custo adicional. O recurso é inédito no pacote de produtos Microsoft, mas alternativas de concorrentes se mostram superiores e mais refinadas que a presente no Word.

Em demonstração, a Microsoft exibiu o software transcrevendo um áudio que estava sendo reproduzido nos alto-falantes do notebook, detectando-os pelo microfone integrado da máquina. As falas são expostas numa coluna à direita da tela, sendo separadas em intervalos e atribuindo a identidade aos autores por meio de reconhecimento de voz.

Microsoft/Reprodução

A futura adição permitirá que os usuários gravem áudios ilimitados e enviem para o navegador, mas arquivos enviados à nuvem são limitados a cinco horas por mês e devem ser menores que 200 MB. Haverá suporte para arquivos em MP3, WAV, MP4 e M4A, garantindo “altíssima fidelidade”, considerando que a tecnologia Azure Cognitive Services reforçarão a ferramenta.

O destaque? Praticidade

Alternativas como as ferramentas de transcrição da Google para Android, o app Otter.ai e o Google Docs oferecem soluções mais elaboradas e otimizadas. Na maioria dos exemplos, as ferramentas oferecem suporte para maior variedade de arquivos de áudio e vídeo, e estão presente em mais plataformas.

Para a Microsoft, onde sua ferramenta de transcrição se destaca é na praticidade. A Microsoft quer “reduzir o tempo gasto para criar o melhor trabalho possível e focar no que realmente importa”, segundo o gerente do projeto Dan Parish.

Microsoft/Reprodução

Ainda não há data definida para o lançamento do recurso; mas deve ser disponibilizado em breve na versão web. Apps do Android e iOS receberão a atualização no final deste ano e não há previsão para chegada no Word para desktop ou Mac.