Microsoft xCloud chega ao Android em 15 de setembro

O Projeto xCloud, novo serviço de streaming de games da Microsoft, já tem data para estrear: dia 15 de setembro. A novidade estará disponível inicialmente apenas para celulares e tablets Android, com um catálogo trazendo mais de 100 títulos, de diferentes estilos, de acordo com o The Verge.

A plataforma de jogos na nuvem da gigante de Redmond será incluída como parte da assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, ao custo de US$ 14,99 por mês. O valor é equivalente a pouco mais de R$ 79, em conversão direta, pela cotação do dia.

Embora o streaming da Microsoft tenha sido testado no iOS, os proprietários de iPhones e iPads terão que esperar para ter acesso ao serviço. Segundo a publicação, as políticas da Apple em relação à App Store dificultam a chegada ao sistema operacional da Maçã.

Mais de 100 jogos estarão disponíveis já na estreia do streaming.Fonte: The Verge/Reprodução

Outros serviços também enfrentaram dificuldade semelhante para lançar seus apps no iOS. O Steam Link da Valve, por exemplo, demorou quase um ano para ser oferecido nos dispositivos fabricados pela gigante de Cupertino. Já o Google Stadia ainda não foi aprovado pela empresa.

Jogos, acessórios e disponibilidade

O Microsoft xCloud terá mais de 100 games disponíveis em sua estreia, permitindo ao assinante jogar de qualquer lugar, via internet, em seu dispositivo móvel Android. O catálogo inclui títulos como Forza Horizon 4, Halo 5: Guardians, Halo Wars: Definitive Editions, Minecraft Dungeons, Wasteland 2: Director’s Cut, Ark: Survival Evolved e Killer Instinct Definitive Edition, entre muitos outros.

A plataforma permitirá o uso dos controles do Xbox One e também terá compatibilidade com os joysticks DualShock 4 do PlayStation 4, além de contar com controladores e acessórios próprios, lançados em parceria com a Razer, 8BitDo e outras empresas.

Com relação à disponibilidade, o streaming de games da Microsoft será lançado em 22 países, mas o Brasil não está incluído na lista inicial.