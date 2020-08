Miguel Falabella diz que superou saída da Globo com ajuda inusitada

Miguel Falabella falou abertamente sobre a sua saída da Globo após quase 40 anos trabalhando na emissora e contou que enfrentou o luto pela demissão e o confinamento por causa da pandemia ao mesmo tempo. Sem perspectiva, o autor recebeu a ajuda inusitada de uma série do Prime Video, da Amazon.

“Assistir a uma série que me salvou, me trouxe. O poder da arte… Nada me interessava, dizia: ‘Deus, me dê uma coisa que me prenda atenção, que eu goste de ver!’. Assisti Mrs. Maisel, na Amazon, que é uma joia de interpretação, roteiro, direção de arte e conceito”, enalteceu se referindo a série The Marvelous Mrs. Maisel.

Mergulhado na produção, Falabella se redescobriu. “Mrs. Maisel foi me alegrando, queria escrever outra vez, trabalhar, quero fazer, quero fazer. Aí, não pare mais. Tô que Tô!”, avisou o veterano, que mencionou a saída da Globo: “Tive que viver um luto profissional de abandonar um local de trabalho em que atuei por 38 anos, ainda que tudo tenha sido feito na maior elegância”.

“Era um luto, uma despedida de um lugar em que passei toda a minha vida, minha juventude, e estar confinado… Logo que me confinei, eu pensei: ‘Nossa, que maravilha, eu tenho tempo!’. Tenho um romance por terminar, peças que eu não terminei. Agora vou poder entrar no meu computador”, comentou.

Antes da série da Amazon, Miguel admitiu que não conseguia “fazer nada”. “Eu sentava na frente do computador e falava: ‘Mas pra quê?. Eu vou terminar esse romance pra quê?’. Fiquei um mês assim, aí falei que tinha que viver meu luto, ficar quietinho comigo mesmo, achar alguma coisa que me interesse muito”, considerou o roteirista.

A comédia mencionada pelo ex-global trata de Rachel Brosnahan, uma mulher que busca a independência na Nova York de 1950. A trama já conquistou 54 indicações ao Emmy, o Oscar da TV, e teve a quarta temporada renovada para o próximo ano.

