Miguel Falabella exibe nova tatuagem em foto sem camisa e fãs reagem

Miguel Falabella está longe da televisão desde 2019, quando fez uma participação na série Cine Holliúdy, mas pode ser visto com frequência nas redes sociais. Justamente nessa plataforma, o artista multifacetado anunciou uma novidade na esfera pessoal.

Na noite de quarta-feira (5), o ator disse estar celebrando uma nova fase em sua vida e marcou o fato com uma nova tatuagem: “Eu achei que esse novo momento precisava de um marco, então fiz essa fênix no coração“.

Sem camisa, Miguel mostrou o desenho em questão e também a sua boa forma física. A publicação ultrapassou a marca de 70 mil curtidas e 5 mil comentários, além de famosos e fãs exaltando a novidade.

“Linda Fênix! Combina“, escreveu o ator Edson Celulari. “Linda de viver“, prosseguiu Danielle Winits. “Amei“, completou Claudia Raia. Ricardo Tozzi, Tom Cavalcante e Dani Calabresa apenas dispararam emojis de aplausos. “Se possível forneça o contato do tatuador. Excelente trabalho“, disse um fã, elogiando o resultado.



Sobre essa onda de contatos nas redes sociais, amplificada pela quarentena — imposta pela pandemia de Covid-19 — Miguel Falabella detonou as lives: “Quando vejo que alguém está fazendo uma live me dá vontade de sair gritando. Estou ‘pelas tampas’ com lives’. O [Umberto] Eco tinha razão, a internet deu voz ao idiota da aldeia. Agora todo mundo se acha genial e quer fazer live o tempo inteiro“.

Confira: