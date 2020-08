Mileide Mihaile posa de lingerie e web pira

A temperatura subiu no Instagram Mileide Mihaile. De lingerie rosa choque, a influenciadora digital fez um clique que foi muito elogiado por seus seguidores.

Na imagem, além de aparecer toda sensual e delicada com as peças íntimas, a ex-esposa de Wesley Safadão ainda fez todo um clima no cenário, já que adicionou uma tábua de frios e uma taça de vinho.

Em outro clique com a mesma lingerie, Mihaile foi fotografada de cima, contra um vidro. Segurando a taça e olhando para baixo, o decote da influencer ficou bem em evidência.

Nos comentários, os seguidores reagiram apaixonados. “Que coisa mais linda“, afirmou uma fã. “Lá vem ela quebrando a internet”, brincou outra. “Eita que eu parei aqui de tanta beleza“, disse uma terceira.

Muito ativa no Instagram, Mileide Mihaile, que trabalha com publicidade na rede social, costuma chamar atenção em seus posts, principalmente nos que aparece de lingerie.