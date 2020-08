Miley Cyrus fala da possibilidade de reviver Hannah Montanah

Embora tenha começado na televisão em 2003, foi em 2006 que Miley Cyrus alcançou o grande estrelato ao protagonizar Hannah Montana. A série ganhou quatro temporadas e teve seu fim em 2011. Nove anos depois, a artista multitalentosa resolveu falar da lendária personagem.

O papo aconteceu quando Miley foi entrevistada pelo programa de rádio Carolina With Greg T In The Morning, na sexta-feira (14). Relembrando o seriado da Disney Channel e sendo questionada se havia chance dela reviver Hannah Montana, deu esperanças a seus fãs: “Saiba que, honestamente, eu tento colocar aquela peruca o tempo todo. Ela está no depósito, juntando poeira e estou prona para retirá-la de lá… A oportunidade se apresentará. Definitivamente, eu gostaria de ressuscitá-la em algum momento”.

Falando sobre a peruca da lendária personagem, a atriz e cantora confessou que o acessório anda meio abandonado em sua casa: “Ela precisa de uma grande reforma porque está meio presa em 2008, então precisamos ir às compras com a Srta. Montana”.

Como passou a focar mais na música, Miley Cyrus também revelou que não descarta voltar ao universo de séries: “E também, eu adoraria fazer uma série de novo. Acho que seria difícil para mim ficar presa num estúdio por alguns anos. Em algum momento, no futuro, espero que eu esteja dirigindo”.

Falando de sua vida pessoal, vale citar que Miley está solteira novamente, desde o fim do relacionamento com Cody Simpson. Antes disso, tinha se separado de Liam Hemsworth desde 2019, depois de uma união que — entre idas e vindas — durava aproximadamente 10 anos.

Confira: