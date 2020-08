Miley Cyrus faz comentário em ensaio nu de Anitta e fãs cogitam feat

Parece que a amizade entre Miley Cyrus e Anitta está firme e forte. Após participar de uma live da funkeira, a estrela norte-americana comentou recentemente as fotos nuas em que a musa brasileira compartilhou nas redes sociais.

“Yum [expressão para algo delicioso, em inglês]‘”, escreveu Miley. Anitta respondeu com um emoji ‘pintando as unhas’. Logo após a interação das duas, os fãs começaram a cogitar uma possível parceria musical entre elas.

“O feat vem“, comentaram alguns. “Anitta feat Miley é meu sonho“, declarou outro. “Eu amo uma amizade“, disse mais um.

Enquanto isso, Anitta segue sua viagem de férias pela Europa. Depois de passar pela Croácia, agora ela está na Itália com as amigas Ariadna Arantes e Laryssa Bottino. Em um vídeo publicado em seus Stories do Instagram, ela destacou a surpresa ao perceber que está sendo reconhecida pelas ruas do país.

“A gente não está conseguindo se acostumar com o tanto que eu estou famosa nesse lugar. Estou com vergonha até de fazer esse vídeo. A gente foi voltar para o lugar que estávamos andando na rua, todo mundo sabe quem eu sou”, revelou numa série de vídeos que fez na cidade de Capri.

“Todo mundo ficou me olhando, aí me gritaram em italiano, pediram fotos… Estou chocada. Eu nunca pensei que eu fosse estar na Itália e estar com esse nível de fama. Estou me sentindo no Brasil”, brincou.

Confira: