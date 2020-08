Milhões de brasileiros não procuram emprego por medo do coronavírus ou falta de vagas

Recentemente, diversas cidades brasileiras estão flexibilizando o distanciamento social. Mas, mesmo assim, milhões de brasileiros continuam sem sair de casa com medo da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a pesquisa Pnad Covid, que foi divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 7 de agosto, 18,6 milhões de cidadãos gostariam de trabalhar. Esse número não conseguem trabalho seja por falta de vagas em suas cidades ou por medo da pandemia. Os dados analisados são da terceira semana de julho.

Esse número está estável há três semanas consecutivas. O número também está estável quando é comparado com a primeira semana de maio. Nesse período, o Brasil estava no auge do isolamento social. Foi quando a primeira edição dessa pesquisa foi divulgada.

A quantidade de brasileiros que afirmava que a falta de vagas ou medo da pandemia eram motivos para não procurar emprego estava caindo. Entretanto, a queda foi paralisada na primeira semana de julho. Desde então, está estável.

De acordo com a pesquisa, um dos motivos pode ser que atualmente a falta de vagas é a maior razão para os brasileiros não procurarem emprego, mais do que o medo da companhia. Os dados analisados pelo IBGE não diferenciam os dois casos.

Também ficou estável o número de brasileiros desempregados na semana pesquisada. A taxa de desemprego foi de 13,1%.