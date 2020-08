Mili de Chiquititas, Giovanna Grigio radicaliza sobrancelhas e deixa fãs chocados

No ar em Malhação – Viva a Diferença, Chiquititas e em Êta Mundo Bom!, a atriz Giovanna Grigio surpreendeu os seguidores ao radicalizar o visual e surgir irreconhecível.

Sem medo de mudar, ela pintou não só o cabelo, mas também suas sobrancelhas, dizendo que tratava-se de um “surto da quarentena”, já que tem passado os últimos meses em casa.

“O surto da quarentena chegou por aqui, mores”, disparou, arrancando elogios dos seguidores. Maisa Silva, por exemplo, disparou: “Amiga lindaaa”.

“Eu quero fazer, alguém me segura”, comentou a cantora Ana Caetano. “Amiga???? Pensei que o surto era MENOR”, brincou uma seguidora.

“Amo quando ele aparece por aqui!! E ele é simpático, vaiii!!”, disse um fã, referindo-se ao gatinho que estava no braço da atriz.

Vale lembrar que, semanas atrás, a atriz percebeu que estaria em três produções simultâneas na TV, por conta da paralisação das novelas, que obrigou tramas antigas serem reprisadas.

Em seu perfil no Twitter, a atriz falou sobre o assunto: “Gente eu me sinto um sucesso. Tenho muito amor e orgulho de todos os trabalhos que eu fiz, quando vejo a minha evolução desde a minha primeira novela eu fico bem feliz comigo mesma”.

E revelou: “Não só estarei no ar com três novelas, como essas três novelas são TODAS as novelas que eu já fiz, ou seja, posso mudar meu discurso para: TODAS AS MINHAS NOVELAS ESTÃO PASSANDO NA TV. impactante, né?”.

Confira: