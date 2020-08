Militão esbanja confiança e se diz pronto para substituir Sergio Ramos na Champions: “Eu estou aqui”

Campeão espanhol, o Real Madrid está com todas suas atenções voltadas para a disputa da Liga dos Campeões. Na próxima sexta-feira, os galáticos vão para a Inglaterra enfrentar o Manchester City, precisando de uma vitória se quiserem avançar para as quartas de final, após a derrota de 2 a 1 no jogo de ida em pleno Santiago Bernabéu.

A grande baixa do Real será a ausência do capitão Sergio Ramos, expulso no primeiro duelo. O brasileiro e ex-São Paulo Éder Militão será o substituto do ídolo madridista e chamou a responsabilidade para si.

“Não teremos nosso capitão, mas eu estou aqui. Vou fazer uma ótima partida. Podem confiar em mim. Vamos sair vitoriosos”, falou ao jornal As.

Militão e companhia terão que vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Além de se garantir na defesa, o brasileiro já projetou até seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid com bom humor.



Foto: Reprodução/ As

“Espero uma partida incrível. Até me imagino fazendo meu primeiro gol com a camisa do Real Madrid em Manchester, o da vitória, de cabeça”, completou.