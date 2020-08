Milton Nascimento surge com filho e faz declaração

De mãos dadas com Augusto Nascimento, seu filho único, Milton Nascimento comemorou o Dia dos Pais. Em uma foto dos dois postada no Instagram, o cantor se derreteu de amores pelo herdeiro.

“Feliz Dia dos Pais, meus amigos! Pra comemorar separei dois registros que amo. Sempre de mãos dadas com o filho que a vida me presenteou, @augustoknascimento. E as palavras de amor do meu pai, Seu Zino. Um domingo cheio de carinho à todos vocês”, desejou o artista na legenda.

Augusto também prestou uma homenagem ao pai no seu perfil da rede social. “A metade de mim que existe em você, é a metade de você que habita em mim”, escreveu o filho de Milton.

Em março de 2018, o jovem que agora tem 27 anos, conquistou o direito de usar o sobrenome do cantor, motivo de comemoração desde que foi adotado pelo músico.

“Durante um longo período da vida, minha mãe exerceu , de forma incrível, o papel de mãe e pai simultaneamente, até que a vida e amigos fizeram com que nossos caminhos se cruzassem e, em meio a curtas e tímidas conversas, descobrimos um no outro o preenchimento dos grandes ‘abismos’ de nossas vidas”, disse Augusto ao jornal Extra.

“De um lado uma pessoa solitária com o sonho de ser pai, e do outro alguém que não entendia a falta que um pai de verdade fazia na vida“, completou.