Ministério da Economia autoriza nova seleção para 39 vagas

Nesta quarta-feira, 12 de agosto, o Ministério da Economia teve um novo edital de processo seletivo autorizado. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União, uma nova portaria de autorização do certame para preenchimento de 39 vagas temporárias.

De acordo com o texto, os profissionais contratados vão desenvolver atividades técnicas especializadas no âmbito da Comissão Especial de Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT) do Ministério da Economia.

As vagas do edital do Ministério da Economia serão oferecidas para atividades técnicas de complexidade intelectual, de nível superior. As oportunidades serão para ingresso nas seguintes áreas:

Direito (37 vagas); e

Arquivologia (02).

De acordo com a lei que regulamenta o edital, os salários devem chegar a R$ 6.130.

Agora, caberá ao Ministério da Economia definir os salários dos contratados. De acordo com o aval, os aprovados no processo seletivo irão atuar até 1º de dezembro de 2022, quando o prazo de validade do contrato será encerrado.

O edital será publicado em até seis meses, de acordo com o texto da portaria. Sendo assim, a seleção vai precisar ser aberta até 12 de fevereiro de 2021.

Você Pode Gostar Também:

As admissões vão depender de prévia aprovação em processo seletivo simplificado. Além disso, as contratações somente vão ser formalizadas mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas.

Concurso Ministério da Economia vai abrir 350 vagas

Um novo edital de concurso público do Ministério da Economia vai ser publico em breve. Foi divulgado no Diário Oficial da União do dia 07 de agosto, a informação de que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) vai organizar o próximo edital do órgão. A escolha foi por dispensa de licitação.

Com a banca definida, o próximo passo será a assinatura do contrato entre as partes e a publicação do edital. No dia 28 de julho, uma portaria formou a comissão organizadora do próximo certame da pasta. O grupo de trabalho formado terá, inicialmente, 90 dias para concluir os trâmites da seleção.

De acordo com o documento, os trabalhos devem ser concluídos em até 90 dias, ou seja, até outubro, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, até janeiro de 2021.

A expectativa, no entanto, é que os trâmites devem ser concluídos ainda este ano, com o anúncio da banca organizadora. A portaria autorizativa do concurso prevê que o edital seja publicado até 08 de janeiro de 2021.

No dia 10 de julho, foi divulgado a portaria retificada do concurso. Os cargos e distribuição das vagas foram revelados. De acordo com o documento, todas as oportunidades serão para atividades técnicas de complexidade gerencial. O quantitativo de 350 vagas serão distribuídas da seguinte maneira: