Ministério Público investiga denúncia de Antonia Fontenelle contra Felipe Neto

Antonia Fontenelle teve uma vitória em denúncia que abriu contra Felipe Neto. Isso porque a apresentadora solicitou ao Ministério Público do Rio de Janeiro que o órgão retire de circulação o livro A Trajetória de um dos Maiores Youtubers do Brasil.

A loira tomou a atitude por considerar que a obra literária tem conteúdo impróprio para o público infanto-juvenil. De acordo com o site Fefala, o Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Distrito Federal entendeu a possível prática de crime e determinou a remessa de todos os documentos iniciar uma investigação no caso.

Cabe ressaltar que os advogados de Antonia Fontenelle alegam que na página 25 do exemplar há uma brincadeira chamada de Casa, Mata ou Trepa. Nela, Felipe Neto sugere a escolha de uma celebridade, entre elas o ator pornô Kid Bengala, justificando a última ação da brincadeira.

Além do MP do Distrito Federal, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos também determinou a remessa do procedimento a Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para apurar possível delito.

Fontenelle e Felipe Neto – além do irmão, Luccas Neto – enfrentam uma batalha judicial há algumas semanas. Isso porque o influenciador abriu três processos contra a artista.