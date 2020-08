Ministro afirma que responsabilidade fiscal permitiu juros menores no Casa Verde e Amarela

Nesta terça-feira (25), durante a cerimônia de lançamento do programa habitacional Casa Verde e Amarela, Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, falou sobre a novidade e elogiou a responsabilidade fiscal do governo. De acordo com ele, a “responsabilidade fiscal” do governo foi o que fez possível o programa ter a menor taxa de juros da história dos programas habitacionais.

“O capital especulativo está fugindo do Brasil. Que bom, que vá embora. Nos interessa o capital para investir em projetos de médio e longo prazo, que gerem empregos, renda”, disse Rogério Marinho.

De acordo com Rogério Marinho, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu para que fosse dado um “olhar especial” para as regiões Norte e Nordeste. A reformulação do Minha Casa, Minha Vida era discutida desde 2019 como uma forma de criar uma marca própria de políticas sociais para o presidente Bolsonaro. O Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009, durante o governo Lula.

Participaram da cerimônia de lançamento os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Cidadania, Onyx Lorenzoni, das Comunicações, Fábio Faria, e da Educação, Milton Ribeiro. Paulo Guedes, ministro da Economia, não participou da cerimônia.

Quais as novidades do Casa Verde e Amarela?

Entre as vantagens do novo programa do governo, estão as taxas de juros mais baixas e a atenção especial às regiões Norte e Nordeste.

Atualmente, os juros são de 5% a 5,5% ao ano. Os cortes beneficiariam principalmente as regiões Norte e Nordeste. Nestas duas regiões, a taxa de juros cairá em até 0,5% para famílias com renda de até R$ 2 mil por mês e 0,25% para famílias que ganham entre R$ 2 mil e R$ 2,6 mil por mês. Dessa forma, o percentual fica de 4,25% por ano; nas demais regiões, fica por 4,5%.

Norte e Nordeste também terão outros benefícios. Nas demais regiões, as famílias beneficiadas devem ter rendimento de até R$ 2 mil por mês. No Norte e Nordeste, podem ter rendimento de até R$ 2,6 mil por mês.