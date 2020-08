MIS abre exposição digital de Leonardo da Vinci

Uma aguardada mostra realizada pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo está de volta, agora em formato digital. Trata-se da exposição “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio”, que teve a visitação presencial suspensa em março deste ano por causa das medidas de isolamento social para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

O novo ambiente online é um tour completo que replica todas as áreas temáticas da mostra, com destaque para áudios e vídeos repletos de informação, uma sala de projeção com imagens em 360º e uso de Realidade Aumentada para aumentar a imersão dos visitantes.

Ao todo, são 18 áreas temáticas que contam toda a trajetória do artista, envolvendo pinturas e até projetos que nunca saíram do papel. A exposição foi realizada em conjunto com o Museo Leonardo da Vinci, em Roma, e tem colaboração de especialistas espalhados pelo mundo.

Disponibilidade

Para acessar a mostra “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio”, é necessário acessar o site da exposição no MIS e adquirir um ingresso por R$ 20. As vendas vão até o dia 20 de dezembro. O ticket garante 24 horas de uso da plataforma e o direito a assistir a lives exclusivas sobre a mostra. Escolas e outras instituições de ensino podem garantir o acesso exclusivo a alguns conteúdos digitais da exposição.