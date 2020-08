Modelos de iPad e Apple Watch Series 6 são registrados na Eurásia

Nesta quarta-feira (26), sete variantes do iPad e oito modelos do Apple Watch Series 6 foram listados no site da Comissão Econômica Eurasiática (EEC). O órgão executivo da União Econômica Eurasiática normalmente exibe nomes de dispositivos próximo do seu lançamento.

Como anteriormente especulado, os novos iPads e o Apple Watch Series 6 serão revelados em breve. A listagem de modelos no site da EEC reforça esse rumor, e revelam que serão vendidos no total de 15 variantes — sete diferentes tablets e outros oito smartwatches Apple provavelmente com diferentes especificações.

A lista, no entanto, carece de maiores detalhes. Normalmente, o órgão não vai além da enumeração de número de modelos e nesse caso não foi diferente. Contudo, tabelas publicadas pela entidade confirmaram que os iPads serão equipados com iPadOS 14; enquanto o Apple Watch Series 6 rodará o watchOS 7.

Apple Insider/Reprodução

Modelos do Apple Watch Series 6

A2291

A2292

A2351

A2352

A2375

A2376

A2355

A2356

Modelos do iPad

A2270

A2072

A2316

A2324

A2325

A2428

A2429

Apesar da garantia de que esses produtos existem e que serão lançados no mercado europeu e asiático, a listagem dos modelos não indica que os produtos serão revelados em breve. A chance é pequena, mas a Apple pode adiar o anúncio dos aparelhos se julgar necessário.

Tom’s Guide/Reprodução

Ainda assim, o registro dos modelos na EEC pode indicar que a iminência da chegada do iPad e Apple Watch Series 6. Em 2019, a mesma listagem foi divulgada pela mídia em julho e, logo em setembro, o iPad listado foi anunciado pela Apple.

Não há informações concretas sobre os novos aparelhos. Da mesma forma, não se sabe se serão revelados no próximo evento da Apple ou se serão divulgados como um “press-release” através de veículos de tecnologia.