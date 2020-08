Momento em família de Patricia Abravanel deixa a web eufórica

Patricia Abravanel aproveitou o final de semana muito bem acompanhada ao lado da família. Em um vídeo divulgado no Instagram, a apresentador do SBT apareceu ao lado do marido, o ministro Fábio Faria, e dos filhos Pedro e Jane.

No vídeo, a filha de Silvio Santos deu um beijo no marido, que andou de motocicleta pelo enorme espaço da fazenda da família no interior de São Paulo, e brincou com os herdeiros. O momento foi visto por mais de 250 mil pessoas e já recebeu mais de 2 mil comentários.

Sorridente, a famosa não escondeu o momento super fofo em família e o público adorou. “Eu fico maravilhada quando vejo crianças sendo crianças independente de situação financeira. Você está de parabéns”, elogiou uma fã. “Amor mais lindo”, destacou outra. “Quarentena assim é bom”, avaliou uma terceira. “Gracinha de vocês”, aprovou mais uma.

Recentemente, Patricia encantou os seus fãs na rede social com uma foto ao lado do pai. “Eu e meu papai! Amo tanto! Não vejo a hora de poder visitar toda semana e encher de beijo! Feliz Dia dos Pais”, escreveu no primeiro domingo de agosto.

Filha número 2 do dono do SBT, Silvia Abravanel também resgatou algumas fotos com o pai e emocionou com um belo texto. “Não há palavras suficientes que eu possa dizer para descrever a importância que meu pai tem para mim”, desabafou.

Confira: