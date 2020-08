Mônica Martelli lembra faz primeira apresentação em novelas e reclama de papel em Por Amor

Mônica Martelli confessou detalhes sobre o início da sua carreira e mostrou que nem sempre sua carreira foi boa. Em conversa no Saia Justa, na GNT, desta quarta-feira (26), a famosa disse que em uma das maiores oportunidades da vida sofreu com personagem.

A apresentadora estava falando sobre o período em que atuou em Por Amor. Na ocasião, Martelli comentava sobre o auge da carreira. Ela, então, citou que seu grande triunfo foi escrever a peça Os Homens São de Marte, que ficou em cartaz de 2005 a 2016.

“A minha grande virada foi Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou, obviamente. Antes eu só fazia bicho, eu não sei o que aconteceu. Eu fazia tartaruga, galinha, só fazia bicho no teatro. E quando a gente faz bicho no teatro a gente sai filipetando [vestida] de bicho pela rua e pelo shopping, isso que é triste”, declarou ela, com bom humor.

Em seguida, Mônica Martelli abriu o jogo sobre a faz primeira apresentação em novelas, em Por Amor, e afirmou que foi bem difícil: “O único momento que me deram uma chance de fazer uma novela, eu passei oito meses falando uma única frase: ‘Doutor Arnaldo [Carlos Eduardo Dolabella], dona Branca [Susana Vieira] na linha’. Também não rolou nada pra mim”.

“Eu passei oito meses falando a mesma fala. Então a minha virada, realmente, eu estava muito triste e resolvi escrever Os Homens São de Marte. Foi a grande virada da minha vida, mesmo”, completou a artista.