Monique Alfradique faz delação sobre novos planos na carreira e fala sobre sonho

Aos 34 anos, Monique Alfradique pôde vivenciar um novo momento na carreira. Após apresentar seu primeiro programa na TV aberta, o Mestre do Sabor, na Globo, a atriz revelou que deseja entrar para o time dos grandes apresentadores da emissora carioca. Durante entrevista ao colunista Leo Dias, a loira ainda falou em substituir Fátima Bernardes em suas férias.

“Nossa, seria um sonho. Admiro demais a Fátima, uma profissional incrível. Não foi a primeira vez porque já tinha feito algo em canal fechado, mas foi a primeira em TV aberta e em um reality. E foi incrível, adorei fazer parte disso e estar ao lado de profissionais que admiro. Deu frio na barriga, estar ali no palco apresentando um programa tão visto e cheio de nuances, não tem como não. Mas todos me deixaram muito à vontade, Claude e Batista são incríveis e muito parceiros”.

Mesmo sendo apaixonada pela atuação nas novelas, Monique quer seguir apresentando programas. “Eu acredito que a minha arte é plural e me permite viver todas as facetas. Então, uma coisa não exclui a outra. Quero apresentar mais e também atuar, vou adorar conciliar as duas coisas. Estou me assistindo sempre em Fina Estampa também e tem sido muito bom rever a novela no papel de telespectadora, sabe. É incrível, só tenho a agradecer, são projetos muito especiais, que fiz e faço com muito amor e dedicação. Eu amo o que eu faço”.

Durante a entrevista, a musa confidenciou que, após participar de uma atração gastronômica, vem se arriscando na cozinha. “Eu amo comer e adoro o fato de que a cozinha une e traz sensações de afeto muito especiais. Estou me arriscando mais e meus pais, que são os meus provadores neste momento, têm aprovado tudo. Eu tenho curtido muito fazer doces, fiz receitas que deram muito certo e me empolguei”.