Morre a atriz Dilma Lóes, mãe de Vanessa Lóes

Morreu nesta sexta-feira (31), aos 70 anos, a atriz Dilma Lóes. Ela lutava contra um câncer, de acordo com informações levantadas junto à família pelo portal G1. Dilma deixou um filho e uma filha, Vanessa Lóes, esposa de Thiago Lacerda.

A arte esteve presente no cotidiano de Dilma Lóes desde os primeiros minutos de vida. O pai Urbano era radialista; a mãe, Lídia Mattos, destacou-se em novelas como Selva de Pedra (1972), Plumas e Paetês (1980) e A Próxima Vítima (1995).

Dilma escreveu e roteirizou peças na escola. A estreia nos cinemas se deu em 1969. Ao lado do pai, participou de Ascensão e Queda de um Paquera (1970), dirigido por Victor di Mello, com quem teve Vanessa. No mesmo ano, esteve ao lado de Amâncio Mazzaropi em Betão Ronca Ferro.

Na TV, marcou presença em O Doce Mundo de Guida (1969) e Tempo de Viver (1972), na Tupi. Na Globo, destaque para Anita Medrado, neta da delegada Donana Medrado (Zilka Salaberry), de O Bem-Amado (1973); a atriz deixou a produção três semanas antes do último capítulo, após recusar a proposta de renovação do canal.

Na década de 1980, respondeu pelo musical infantil Se a Banana Prender o Mamão Solta. Também produziu documentários como Quando o Crioula Dança, que debatia o racismo no Brasil, e Nossas Vidas, em defesa dos direitos da mulher e da luta contra o machismo.

Dilma Lóes morava na Flórida, Estados Unidos, há dois anos. Ela já havia passado uma longa temporada no exterior ao lado do filho caçula, depois de um assalto em sua casa que culminou com a morte de um dos envolvidos por policiais.

Vanessa Lóes homenageou a mãe com um post no Instagram. Ela compartilhou a foto de um céu, acompanhada da seguinte legenda: “As pessoas não morrem, ficam encantadas… E dentro de nós”.

Confira: