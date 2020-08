Morre aos 63 anos o prefeito de Arapiraca Rogério Teófilo

Foi com profundo pesar que a Prefeitura de Arapiraca comunicou nesta sexta-feira (7) o falecimento do chefe do poder executivo municipal, prefeito Rogério Auto Teófilo.

Respeitado por várias gerações, Rogério representou e lutou por Arapiraca durante toda sua trajetória, ocupando cargos importantes como o de secretário Municipal, secretário Estadual, vice-prefeito, deputado Estadual, deputado Federal e prefeito.

Rogério Teófilo foi um guerreiro que construiu sua trajetória de vida, ultrapassando obstáculos e vencendo desafios, o que fez dele um exemplo de homem público, gestor e cidadão. E agora descansa em paz. Deixa todo um legado como pai, avô, esposo, amigo e político.

O seu nome será eternamente lembrado pelo povo de Arapiraca, cidade que ele ajudou a desenvolver durante toda sua trajetória pública, movido pelo desejo incondicional de fazer da Capital do Agreste um lugar melhor para todos.

O sepultamento será realizado na Fazenda Brejo, local onde Rogério Teófilo foi criado, mas, a partir das 8h, o cortejo fúnebre passará por pontos importantes para a família, como a Prefeitura Municipal de Arapiraca, o Ginásio João Paulo II, a casa do Dr. Moacir Teófilo (rua Espiridião Rodrigues), Estádio Coaracy da Mata Fonseca, Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho, e Colégio Bom Conselho.

Fonte: Assessoria Prefeitura de Arapiraca