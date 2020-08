Morre Manuel ‘El Loco’ Valdés, irmão do Seu Madruga do Chaves

Manuel Valdés Castilho, conhecido popularmente como “El Loco”, morreu na manhã da última sexta-feira (28), aos 89 anos. O humorista era irmão de Ramón Valdés, famoso por interpretar o Seu Madruga no seriado Chaves. A informação da morte de Manuel foi dada pelo ator mexicano Javier Poza.

O famoso revelou que Marcos Valdés, filho de El Loco, foi quem confirmou a morte. “Marcos Valdés, filho de Manuel ‘El Loco’ Valdés, me confirmou neste momento via telefone o lamentável falecimento do ator e comediante aos 89 anos em sua casa às 3h40 da manhã. Ele será velado em Sullivan a partir das 11h”, disse.

Castilho foi responsável por várias participações em comédias de sucesso e chegou a comandar a própria atração, El Show Del Loco Valdés. Além disso, integrou programas famosos como o Vila Sésamo. O veterano era irmão de Germán Valdés, conhecido como Tin Tan.

Segundo informações do jornal mexicano El Universal, o comediante Manuel Valdés estava há meses com problemas de saúde provocados por um câncer de pele, câncer de cérebro e água nos pulmões.

O filho de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Fernán, homenageou os três irmãos. “El Loco Valdés, Tin Tan, Seu Madruga. Difícil encontrar em todo o mundo uma família com maior sangue de comédia do que estes fantásticos irmãos”, escreveu.

Confira:

Marcos Valdés, hijo de Manuel “El Loco” Valdés, me confirma en este momento, vía telefónica, el lamentable fallecimiento del actor y comediante a la edad de 89 años en su casa a las 3:40 de la mañana.

Será velado en Sullivan a partir de las 11:00 am. pic.twitter.com/9m64H10FTh — Javier Poza (@javierpoza) August 28, 2020

El Loco Valdez, Tin Tan, Don Ramón. Difícil encontrar en todo el mundo una familia con mayor sangre de comedia que estos fantásticos hermanos. pic.twitter.com/TbIzxL4tGx — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 28, 2020