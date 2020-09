Morte de Chadwick Boseman é o tweet com mais ‘curtidas’ da história

O anúncio repentino do falecimento de Chadwick Boseman, anunciado pelo perfil oficial do ator no Twitter neste sábado (28), tornou-se a postagem que mais recebeu curtidas na história da rede social.

“O tweet mais curtido de todos os tempos. Um tributo digno de um rei”, diz a conta oficial da rede social, que confirmou a marca batida pela postagem sobre o protagonista de “Pantera Negra”, vítima de um câncer aos 42 anos. O “curtir” é o ícone de coração na plataforma e tem vários usos no serviço, incluindo demonstrar carinho pelo conteúdo e até guardar uma mensagem para conferir mais tarde.

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

No momento da publicação desta matéria, a postagem já acumulava mais de 7,3 milhões de curtidas, além de 3,1 milhões de retweets com ou sem comentários adicionais. Para dar continuidade às homenagens, o Twitter ainda reativou o emoji do personagem da Marvel para as hashtags #BlackPanther e #Wakanda Forever.

Anteriormente, a marca de tweet com mais curtidas pertencia ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que citou em 2017 uma frase de Nelson Mandela sobre igualdade e diversidade junto a uma foto.