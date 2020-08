Motivo do fim da amizade entre Lucas Viana e cotado para A Fazenda 2020 é revelado

Finalmente foi descoberto e revelado a razão do fim da amizade de três anos entre Lucas Viana e Orlandinho Milanello, que está cotado para A Fazenda 2020.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, tudo começou quando o possível peão, que é empresário, e há anos tem uma loja de roupas de diferentes marcas, foi procurado pelo campeão da última edição do reality rural para dar um conselho.

Querendo abrir uma empresa, Viana, que sabia da experiência de anos do amigo, pediu ajuda. Após a resposta afirmativa, Orlandinho abriu a empresa e fez o esboço do negócio. Antes de iniciar a fase do processo de abertura do negócio, um momento foi decisivo para os dois.

De acordo com a publicação, Milanello acertou com Lucas, que em troca da assistência, ele teria 50% do empreendimento. Porém, o novo empresário queria fechar o contrato em apenas 20%.

Como não conseguiram entrar em um acordo, Viana bloqueou o cotado para A Fazenda. Desde então, os dois seguem afastados.

Procurado pela publicação, Orlandinho garantiu não saber a razão do amigo ter se distanciado dele.