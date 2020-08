Moto G9 Plus aparece em homologação na Anatel

O Moto G9 Plus acaba de protagonizar mais um vazamento, desta vez em território nacional. O suposto celular intermediário da Motorola foi homologado na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), um indicativo de que o lançamento do produto no Brasil pode acontecer em breve.

A documentação foi encontrada por Everton Favretto, especialista na cobertura da agência, e não traz detalhes aprofundados sobre o dispositivo, como possível preço e especificações. O celular foi listado com o codinome XT2087-1, que apareceu em outros vazamentos anteriormente.

Assim como em outros vazamentos, o celular é identificado com o codinome XT2087-1Fonte: Everton Favretto

De acordo com as especulações, o sucessor do Moto G8 Plus contará com uma bateria de 4.700 mAh e recarga rápida de 30W. O modelo também deve contar com uma variante de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O processador do dispositivo, porém, ainda não foi revelado em vazamentos.

Mais novidades

O Moto G9 Plus deve ser apenas um dos celulares da nova linha de intermediários da Motorola. O dispositivo Moto G9 Play também já apareceu em vazamentos e pode chegar com o processador intermediário Snapdragon 662.

A Motorola ainda não deu pistas de quando pode lançar os celulares. No ano passado, o Moto G8 Play e G8 Plus foram revelados em outubro, durante evento no Brasil. Logo, pode ser que os novos aparelhos deem as caras no nosso país nos próximos meses.