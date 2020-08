Motoboy agredido por Maurício Mattar expõe o ator após 20 anos do acidente

O ator Maurício Mattar foi acusado de atropelar e agredir o motoboy Rodrigo Matos no ano de 1999, em plena avenida Juscelino Kubitschek, São Paulo. 20 anos depois, o caso não teve um desfecho e a vítima decidiu se pronunciar.

Segundo relatos, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o rapaz estava ferido e foi agredido, jogado no chão pelo ator, com socos e chutes, revelados por pessoas que testemunharam contra o então galã, em depoimentos à Justiça.

Em todas as instâncias, Maurício Mattar perdeu e foi condenado, tendo bens penhorados e um título protestado, mas nunca foi localizado por oficiais da Justiça ao longo dessas duas décadas, mesmo sendo visto constantemente em programas de TV.

Nesse meio tempo, ele atuou em três novelas na Record e participou de diversas atrações no rádio e TV, além dos shows que realizou. Rodrigo, que hoje está com 45 anos de idade, já perdeu as esperanças de que a Justiça será feita.

Ele disse que decidiu abandonar o caso, que provavelmente será arquivado: “Pelo tempo que já tem esse processo já deu para perceber que não vai dar em nada. De tempos em tempos eu tenho que ficar desembolsando quantias para o advogado continuar dando andamento ao processo”.

“São honorários de advogados, custas de certidões. Não tenho dinheiro”, lamentou o ex-motoboy ao colunista. Após o acidente e agressão, o rapaz foi submetido a tratamento médico e psiquiátrico, mas o ator nunca prestou assistência.

A reportagem revelou que a Justiça determinou a penhora de alguns bens de Mattar em 2015, mas foram apenas dois carros velhos e mal cuidados do ator. “Vinte anos e não se conseguiu levar essa pessoa para um tribunal”, lamentou a vítima.

“Faz-se penhoras, protesta-se a dívida e nada se resolve. Sinceramente, cansei. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Não vou ficar mais com esse negócio sem resolver”, completou Rodrigo, enquanto Maurício Mattar permanece sem se pronunciar.