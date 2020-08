M. M. S., do sexo masculino, de 28 anos, foi mais uma vítima de arma de fogo em Penedo. De acordo com informações do 11º BPM, nesta sexta-feira, 31 de julho, mais uma tentativa de homicídio foi registrado no município penedense, mais precisamente no Povoado Campo Redondo.

De acordo com a polícia, a vítima estava guiando uma motocicleta quando foi surpreendida por um homem de identidade não revelada e recebeu os disparos de arma de fogo. A mesma foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Seu estado de saúde não foi revelado.

A Polícia Militar realizou rondas ostensivas para tentar encontrar o autor, mas até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.

Da Redação com informações do 11º BPM