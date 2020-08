Acidente ocorreu nesse domingo em uma das principais avenidas de Penedo.

Foi por volta das 12h55 deste domingo, 23 de agosto, que policiais do Pelotão de Trânsito do 11º BPM receberam a informação que na Av. Getúlio Vargas ocorreu um acidente. No mesmo momento, os militares de deslocaram até o local e constataram a veracidade na informação.

Membros do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos aos três ocupantes do veículo Gol, na cor branca. Dois homens e uma mulher que estavam no carro, ficaram feridos, sendo um deles mais gravemente, tendo que ser encaminhado para Unidade do Agreste em Arapiraca. Felizmente ninguém que estava nas imediações foi atingido, o sinistro causou apenas danos materiais nas residências.

Populares filmaram segundos após o acidente ocorrer. Vídeo também foi divulgado em grupos de Whatsapp, veja:

A polícia não divulgou o que fez o motorista perder o controle do veículo e se chocar violentamente contra o poste. Também não foi dada informações detalhadas das vítimas e do estado de saúde delas.