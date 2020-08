Motorola Moto E7 Plus é listado no Geekbench com 4 GB de RAM

[unable to retrieve full-text content]

O Motorola Moto E7 Plus, smartphone ainda não anunciado, foi encontrado na ferramenta de benchmark ‘Geekbench’ confirmando algumas especificações. O dispositivo, que já teve imagens vazadas no mês de julho, deve trazer especificações mais fortes para a linha de entrada.

De acordo com a listagem na ferramenta, o celular traz um chipset produzido pela Qualcomm. Apesar do nome não ter sido revelado, ele possui frequência de 1,8 GHz e codinome “guam”. Rumores apontam que o chipset seja um Snapdragon 662, o mesmo SoC do Moto G9 Play. Outro detalhe é que o celular foi listado com Android 10.

Leia mais…



Fonte: Tecmundo