Mozilla demite 250 funcionários e vai investir em serviços e apps

A Mozilla Corporation anunciou a demissão de “aproximadamente 250 pessoas”. A medida é parte de um remanejamento completo da estratégia da empresa, que agora envolve ir muito além do suporte ao navegador Firefox.

A pandemia do novo coronavírus derrubou a receita da Mozilla e obrigou a marca a modificar a estratégia para experimentar mais e se ajustar rapidamente. Segundo uma publicação no blog oficial da companhia, nem todas as mudanças estavam planejadas, mas uma reestruturação já estava a caminho.

Como parte das demissões, as operações da empresa em Taiwan serão encerradas, e quem sobrou no escritório será remanejado para outros setores.

O que muda?

A nova estratégia da empresa não vai tirar o foco do Firefox, que continua sendo o carro-chefe da Mozilla, mas serviços e experimentos que fazem parte do Mozilla Labs terão mais visibilidade, incluindo o leitor Pocket, a VPN, a plataforma de realidade virtual Hubs e os plugins do Web Assembly. Além disso, equipes de aprendizado de máquina e design de interface do usuário foram criadas para fortalecer esses segmentos.