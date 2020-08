MP denuncia Felipe Prior por estupro após inquérito não apontar indiciamento

O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra o ex-BBB Felipe Prior por estupro. O arquiteto foi denunciado por estupro ocorrido há seis anos. O caso se tornou público em abril deste ano após o relato de três mulheres com detalhes de violências sexuais em entrevista à revista Marie Claire.

Na terça-feira (4), a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo concluiu o inquérito policial e não apontou indiciamento. Os promotores Danilo Romão, da 7ª Promotoria Criminal, e Fernanda Moreti, da Promotoria da Violência Doméstica, denunciaram o famoso por um crime de estupro, de acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro (CPB). As informações são do G1.

Outros três casos relatados, que teriam ocorrido em outros municípios, serão encaminhados para os promotores locais. A denúncia do MP de SP foi levado para a 7ª Vara Criminal da Barra Funda e vai tramitar sob segredo de Justiça.

Representante das vítimas, as advogadas Juliana de Almeira Valente e Maira Machado Frota Pinheiro afirmaram que o “oferecimento da denúncia contra Felipe Prior demonstra a consistência das provas do caso, apesar das tentativas de desacreditar as acusações e as vítimas. Reforça a confiança de que o caso chegará a um desfecho com o mínimo de Justiça, apesar das marcas que estarão para sempre com toda as mulheres que sofreram abuso”.

A advogada do denunciado manifestou em nota que “no inquérito policial foram produzidas provas robustas que levaram a autoridade policial a concluir pela inocência de Felipe Prior. Foi demonstrado, cabalmente, que Felipe não cometeu crime de violência sexual nem qualquer outro crime”.