Mulan: Disney decide lançar filme via streaming nos Estados Unidos

Mulan não será lançado nos cinemas dos Estados Unidos. Depois de adiar a estreia do seu novo live-action, a Disney optou por distribuir o filme diretamente no seu serviço de streaming. Apesar disso, o estúdio espera poder lançar o longa no mercado internacional, em alguns cinemas selecionados.

Previsto para estrear em março, Mulan foi um dos primeiros filmes afetados pela pandemia do novo coronavírus. A Disney chegou a realizar uma première com reações bastante positivas, e esperava uma bilheteria de US$ 85 milhões na abertura nos EUA. Porém, depois de avaliar o cenário atual, e esperar por mais de cinco meses, o filme chega ao país através do Disney+.

A diretora Niki Caro ao lado de Yifei Liu, nos bastidores de ‘Mulan’Fonte: IMDb/Reprodução

Os assinantes da plataforma terão acesso ao filme, a partir do dia 4 de setembro e, para poder assisti-lo, será necessário alugar por US$ 29,99. Até o momento, a Disney não informou como pretende lançar fora dos Estados Unidos, nem se outros países que já possuem o streaming terão acesso ao longa.

No Brasil, o Disney+ deve chegar no final do ano, porém, ainda não há uma data oficial confirmada. Também não há detalhes sobre um possível lançamento de Mulan nos cinemas brasileiros.

Com direção de Niki Caro (Encantadora de Baleias e O Zoológico de Varsóvia) Mulan conta com um elenco totalmente asiático. Yifei Liu assume o papel da protagonista Mulan, Donnie Yen será o comandante Tung, Jet Li será o Imperador e Li Gong e Jason Scott Lee serão os vilões Xian Lang e Bori Khan, respectivamente.