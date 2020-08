Mulher de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso posta foto de lingerie e celebra gestação

Mulher de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram, na última quinta-feira (6), para relembrar o início da gestação de sua primeira filha.

Sem nome revelado, no momento, para a pequena filha do casal, Patrícia Cardoso falou sobre o tempo que vem passando. “Estou impressionada como o tempo voa! Hoje já estamos com 6 meses!“, escreveu a engenheira química.

A gravidez do casal foi anunciada pelo humorista da Globo no final do mês de julho pelas redes sociais. O casal está junto desde 2017, após a separação de Adnet com Dani Calabresa.

Patrícia Cardoso foi o primeiro relacionamento após o fim do casamento de Adnet, que rendeu uma série de polêmicas e acusações de traições por parte do comediante.

Embora separados no amor, o ex-casal segue juntos, lado a lado, literalmente, na série Escolinha do Professor Raimundo. Na atração, Marcelo Danet faz Rolando Lero enquanto Calabresa dá vida a Dona Catifunda.

Prestes a aumentar a família, Marcelo Adnet, que está esperando o primeiro filho com Patrícia Cardoso, sua esposa, quer uma casa maior…

Para isso, o ator está negociando a compra da mansão de Danielle Winits no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, Adnet pretende se mudar em breve para o imóvel avaliado em cerca de R$ 4 milhões. Confira: